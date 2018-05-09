غادة والى عن الحكم الخاص بالمعاشات: سنحترم أحكام القضاء

علقت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعى، على حكم المحكمة الخاص بأصحاب المعاشات قائلة"عن نفسي وعن الحكومة نحترم أحكام القضاء".



وقالت وزيرة التضامن خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة مشروعي خطة وموازنة وزارة التضامن الاجتماعى للسنة المالية 2018-2019، إن الحكم الصادر له صفة العمومية والشمول فمعنى ذلك فهو يشمل جميع أصحاب المعاشات من عام 2005 ولذلك تقدمت الحكومة بطعن على الحكم وفي النهاية سنحترم وننفذ الحكم النهائي.



وفي نفس السياق، قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن اللجوء إلى الطعن ليس عيبا ولكن العيب هنا هو إذا كان الحكم نهائيا ولم ننفذه.



وتابع "يجب علينا أن نفرق بين القانون والحكم، فالقانون قاعدة عامة، أما الحكم فشخصي وهنا سينفذ القانون على الشخص الذي رفع الدعوى القضائية".