"التنمية الصناعية" الأسرع نموًّا بين البنوك المصرية

كشف بنك التنمية الصناعية والعمال المصري عن أن مؤسسة "بزنس نيوز" أعلنت نتيجة مؤشراتها السّنوية لقياس الأداء البنكي في مصر واستحوذ "بنك التنمية الصناعيّة" في نسختها الثامنة، الصادرة اليوم، على المركز الأول لمؤشّر الأسرع نُموا بين البنوك المصريّة والعاملة في مصر.



وتمكن البنك من تحقيق المركز الأوّل في 4 مُؤشرات فرعيّة تقيس مُعدّلات النمو في القطاعات الرئيسيّة بالبنوك، وهي النمو في حجم الأصول ونمو صافي الأرباح ونمو صافي العائد ونمو الحصّة السّوقيّة وحصد أيضا المركز الأول في مؤشر التكلفة للدّخل لقياس البنوك الأكثر كفاءة، وتم احتساب الأرقام بناءً على النتائج الماليّة المُحققة في نهاية ديسمبر 2017.



وتصدّر "التنمية الصّناعيّة" القائمة التي تضُم 27 بنكا بفضل قيامه العام الماضي بتصحيح مركزه المالي غير المُتوازن بعد أن كانت القروض تمثل 144% من الودائع، إذ ضاعف البنك ودائعه أكثر من مرتين وهو ما انعكس على مركزه المالي الذي نما بنسبة 133%، وحصّته السّوقية التي ارتفعت إلى 0.44% من السّوق مُقابل 0.22%.



ووفقًا لـ "بزنس نيوز" حقّق البنك إنجازا كبيرا بفضل تحوّله من الخسارة المُزمنة إلى الربحيّة حيث حقّق أعلى مُعدّل نمو في الأرباح بنحو 157.17% لتُسجّل 473.130 مليون جنيه مُقابل 183.97 مليون جنيه نهاية 2016،وحقّق البنك أعلى مُعدّل نمو في صافي العائد بنحو 62.01% لتُسجّل 554.5 مليون جنيه بنهاية العام الماضي مُقابل 342 مليون جنيه في العام السّابق له، وكان ثاني أعلى بنك نموًا في صافي الدّخل بمُعدّل 52%.



وتمكّن البنك من تحسين مركزه المالي الذي كان عائقًا أمام التوسّعات، حيث كان البنك خلال العام قبل الماضي الوحيد في مصر الذي تزيد محفظة قروضه على ودائعه ويلجأ إلى القروض والودائع المُساندة من البنك المركزي لتدبير السّيولة.



وصحح البنك المَسار وأحدث نموا كبيرا في الودائع التي ارتفعت من 4 مليارات جنيه في 2016 إلى 14.1 مليار جنيه في 2017، ووصلت إلى 16 مليار جنيه خلال العام الحالي بمُعدّل نمو 300%.



وأتاح البنك لمُبادرة التمويل العَقاري لِمحدُودي الدّخل أكثر من 500 مليون جنيه إضافة إلى محفظة المشروعات الصّغيرة والمُتوسّطة بالبنك التي بلغت 2.25 مليار جنيه ليَحِل بالمركز الرّابع بين البنوك في مجال التمويل العَقاري لمحدُودي الدّخل.



وتأتي هذه النتائج بعد الإصلاحات الكبيرة والإنجازات التي حقّقها مجلس إدارة البنك برئاسة المصرفي الكبير ماجد فهمي ونائبه حمدي عزّام، إذ حقّق البنك وفقا للنتائج المُعلنة أعلى مُعدّلات نمو وأداء في تاريخه وتحوّل من الخسارة إلى الربحيّة ووضع سياسات واضحة لإقفال ملف الخسائر المُرحّلة والعودة إلى مُعدّلات النمو الطبيعيّة وترحيل أرباح.