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الأربعاء 09/مايو/2018 - 03:07 م

علاء عابد يشيد بدور السفارة المصرية باجتماعات البرلمان العربى

علاء عابد
علاء عابد
كريمة أبو زيد
dostor.org/2163460

أشاد النائب علاء عابد، عضو البرلمان العربي، والنائب أحمد رسلان، النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، بجهد البعثة المصرية للسفارة المصرية بالمغرب والسفير أشرف إبراهيم، الذى قدموه للوفد المصري أثناء مشاركته بالبرلمان العربي بالرباط.

وقال "عابد"، فى بيان له أصدره من العاصمة المغربية الرباط، إن الدور الذى قامت به السفارة المصرية بالمغرب أدى إلى ظهور دور مصر بشكل مشرف أمام جميع الوفود المشاركة بجلسات البرلمان العربي بالرباط والتي تعتبر أهم اللقاءات خلال الفترة الحالية لكونها تناقش أوضاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل وحقوق اللاجئين وقضايا الإرهاب في الوطن العربي.

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