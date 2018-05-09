«تكنولوجيا البرلمان» توافق على موازنات قطاع الاتصالات

أعلن النائب نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موافقة اللجنة على مشروعات الموازنة لوزارة الاتصالات والهيئات التابعة لها للعام المالي 2018-2019، وذلك بعد مناقشتها على مدار الأسبوع الجارى.



وتشمل موازنات قطاع الاتصالات كلًا من ديوان عام وزارة الاتصالات، والهيئة القومية للبريد، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والمعهد القومي للاتصالات السلكية واللا سلكية.



وقال السعيد، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الأربعاء، إن اللجنة بصدد عقد 5 اجتماعات الأسبوع المقبل، يومي الثلاثاء والأربعاء، لمناقشة مؤشرات قياس البرامج والأداء لمشروعات موازنة قطاع الاتصالات عن العام المالي 2018-2019 تمهيدًا لإرسالها إلى لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان.



واضاف السعيد أن اللجنة لاحظت أثناء مناقشة مشروع ديوان عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات زيادة فى الخطة الاستثمارية لها بنسبة 153.68% فى العام المالي الجديد 2018-2019 عن العام المالي الحالي، والتي عقب عليها ممثلو وزارتي المالية والتخطيط بأن السبب في هذه الزيادة يتمثل في تعديل الخطة الاستثمارية لديوان الوزارة بهدف زيادة مواردها أثناء العام المالى.



وأكد رئيس لجنة الاتصالات أن اللجنة لاحظت أثناء مناقشتها زيادة الخطة الاستثمارية فى العام المالى الجديد بنسبة 23.5% عن العام المالى الحالى، وأوضح ممثلو وزارتي التخطيط والمالية أن سبب هذه الزيادة هو تعديل الخطة الاستثمارية للهيئة لزيادة مواردها أيضًا فى العام المالي الجديد.