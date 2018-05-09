القاهرة : الأربعاء 09 مايو 2018
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الأربعاء 09/مايو/2018 - 03:05 م

بالصور.. تفاصيل أول مسلسل أنيميشن مصري

بالصور.. تفاصيل أول
دعاء عبد المقصود
dostor.org/2163457

أعلنت شركة بنشمارك لصناعة الرسوم المتحركة عن إطلاق أول فيلم أنيميشن مصرى، تحت عنوان "الفراجنة" قريبًا، بعد تعاونها مع شركة ميديولوجى لتقديمه للسوق المصرى.

"الفراجنة" نقلة نوعية فى صناعة الرسوم المتحركة والمسلسلات الترفيهية الكوميدية لكل الأسرة، وأول مسلسل أنيمشن مصرى 100٪؜ ينافس للعالمية، وبجودة لم تعرض من قبل على الشاشات العربية.

ويشُكل الفراجنة محاكاة لواقعنا الآن، حيثُ يشير إلى تحولنا من الفراعنة إلى الفراجنة، وهو باختصار ما يطرحه "الفراجنة"، مستخدمًا الكوميديا، ليسلط الضوء على ما يراه من تصرفات سلبية في مجتمعنا المصري.

يشارك فى بطولة العمل عدد من الفنانين فى أدوار كرتونية، وهم: سوسن بدر، سامي مغاوري، مروة عبد المنعم، أحمد ماهر، وعايدة فهمي.

وتدور أحداث "الفراجنة" حول فرج، الذي سافر بالزمن عن طريق الخطأ مع صديقه "عادل" إلى عصر الفراعنة، وقرر أن يُحدث بعض التغيرات على الحضارة الفرعونية التي علّمت العالم كله شتى أنواع الفنون والعلوم والآداب، وهذه التغيرات شملت كل مجالات الحياة وهو ما يجعلنا نعيد النظر فى سلوكياتنا بالحياة اليومية.

بالصور.. تفاصيل أول مسلسل أنيميشن مصري
بالصور.. تفاصيل أول مسلسل أنيميشن مصري
بالصور.. تفاصيل أول مسلسل أنيميشن مصري
بالصور.. تفاصيل أول مسلسل أنيميشن مصري
بالصور.. تفاصيل أول مسلسل أنيميشن مصري
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