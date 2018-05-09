خاص.. تعرف على وجهة على معلول بعد المونديال

مدير مشروعات السكة الحديد يتفقد محطة كفر طبلوها بتلا

تفقد اليوم الأربعاء، المهندس محمد سليط، مدير المشروعات بهيئة سكة حديد مصر، والمهندس فخري طايل، عضو مجلس النواب عن دائرة تلا والشهداء بالمنوفية، محطة سكة حديد كفر طبلوها على خط "طنطا - شبين الكوم" ...