الأربعاء 09/مايو/2018 - 03:05 م
خاص.. تعرف على وجهة على معلول بعد المونديال
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تلقى على معلول، الظهير الأيسر للنادي الأهلي ومنتخب تونس، عدة عروض من أندية أوروبية تسعى لخطف اللاعب من القلعة الحمراء .
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