مسئول فلسطينى يدعو إلى دعم إعلامى لرؤية «أبومازن» لتحقيق السلام

دعا القائم بأعمال وزير الإعلام الفلسطينى، الدكتور فايز أبوعيطة، وزراء الإعلام العرب، إلى ضرورة تبني ودعم رؤية الرئيس محمود عباس، لتحقيق السلام والمرتكزة على القانون الدولى والشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وضرورة تسليط الضوء الإعلامي عليها «كونها فرصة تاريخية يجب التقاطها».



وشدد «أبوعيطة» فى كلمته، اليوم الأربعاء، أمام أعمال الدورة الـ49 لمجلس وزراء الإعلام العرب برئاسة الجزائر، على ضرورة حماية وتعزيز الأمن العربى وتحصين وحماية الدول والشعوب العربية من الأخطار والتهديدات التى تشتد من حولها وصون سيادتها.



وقال: «إن هذا لن يتحقق إلا من خلال عمل إعلامى عربى موحد يقوم على مراجعة منهج عمل المؤسسات الإعلامية وتبادل الخبرات في المجال الإعلامى وتفعيل الاتفاقيات والاستراتيجيات الإعلامية العربية لتأسيس شراكة فاعلة ومثمرة لمواجهة التطرّف الدينى والإرهاب والجريمة أيا كانت مواطنها أو جبهاتها والسير نحو سيادة الأمن والسلم الدوليين».



وطالب «أبوعيطة»، المؤسسات الإعلامية الشقيقة بكشف خطورة نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وإعلان رفض هذا التحدى للقانون الدولى ولقرارات مجلس الأمن، داعيًا الدول الأعضاء إلى تخصيص مساحة دائمة للقضية الفلسطينية وللقدس تترجم فعليًا قرارات القمم العربية ومواقف الدول الشقيقة.



ودعا إلى ضرورة البدء فى جهد مشترك بالتنسيق مع وزرات التربية والتعليم في الدول العربية، لإقرار منهاج إعلامى موحد لكليات الإعلام والاتصال، وتشكيل لجنة فنية دائمة للتنسيق بين وسائل الإعلام، تبدأ عملها بشكل فوري لمتابعة القدس ونقل السفارة إليها وتحديد الخطاب العربى وتوحيده، وأن تضع الجامعة العربية كل التسهيلات اللازمة لها.



كما طالب باعتماد مصطلح «القدس عاصمة فلسطين» في الكتابات ونشرات الأخبار والمراسلات الرسمية وضرورة تكثيف إنتاج وتبادل البرامج الإعلامية بين كل الدول العربية، بما يعزز الحضور الإعلامي للقضية الفلسطينية ودعوة وزارات الثقافة والشباب العربية لتنظيم فعاليات ثقافية ذات طابع جماهيري تبرز قضايا القدس.



وأشار إلى أن شهر أبريل الماضي سجل 93 انتهاكًا بحق حرية الصحافة الفلسطينية نفذها الاحتلال الإسرائيلى، حيث استشهد الصحفيان ياسر مرتجى، وأحمد أبوحسين، باستهداف مقصود وقتل بدم بارد، بالإضافة إلى إغلاق وتخريب مؤسسات إعلامية في القدس، مؤكدًا على ضرورة توفير الحماية الدولية للصحفيين ولمؤسساتها الإعلامية الفلسطينية.



ونبه "أبوعيطة" إلى أن إعلام الاحتلال الإسرائيلى يحاول الترويج بأن دولًا عربية تحاول التقرب منها، وأن التطبيع معها مسألة وقت في محاولة لتشويه الموقف العربى الأصيل من هذا الاحتلال وفِي محاولة لكسر وحدة هذا الموقف وللضغط على الفلسطينيين والنيل من معنوياتهم.



وأشار إلى أن الشعب الفلسطينى في قطاع غزة يقوم بتظاهرات سلمية على الحدود، مطالبًا بعودته التى طال انتظارها سبعة عقود، لافتًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلى يواجه الفلسطينيين بإرهاب لا مثيل له، حيث تنشر القناصة وتقتل الأطفال برصاص متفجر ومحرم دوليًا.



وقال «أبوعيطة»: «إن الرصاص الإسرائيلى لا يقتل، بل يتسبب في البتر ليترك شعبا من المعاقين»، مؤكدًا أن القدس تتعرض لأكبر عملية تشويه فى تاريخها، إذ يجري طمس معالمها العربية وتهويدها ونزع روحها الإسلامية والمسيحية والعمل على إبادة هويتها.