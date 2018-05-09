"الرشيدي": الكويت ستعمل مع أوبك والمستقلين للحد من أى نقص نفطي

نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزير النفط بخيت الرشيدي، قوله اليوم الأربعاء، إن بلاده ستعمل مع منتجي الخام من أوبك وخارجها للحد من أثر أي نقص محتمل في الإمدادات بعد أن انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع إيران.



كان "ترامب" تخلى عن الاتفاق النووي أمس الثلاثاء، وأعلن خططًا لعقوبات عند "أعلى مستوى" على إيران عضو "أوبك".



وفي وقت سابق اليوم، قال مصدر بأوبك مطلع على سياسة النفط السعودية، إن المملكة تراقب أثر الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي الإيراني على سوق النفط وإنها مستعدة لتعويض أي نقص محتمل لكنها لن تتحرك بمفردها لسد الفجوة.