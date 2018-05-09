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اقتصاد
الأربعاء 09/مايو/2018 - 03:03 م

"الاتحاد الإفريقي" يمنح "أبو العينين" جائزة "صنع في أفريقيا"

صوره من الحدث
صوره من الحدث
dostor.org/2163447

◄محمد أبو العينين يسرد تحديات بناء أول مصنع لـ"كليوباترا" في الصحراء.. ويؤكد: استطعنا غزو الأسواق العالمية
◄ مصر سوق آمن للاستثمار.. ونحتاج خريطة صناعية في أفريقيا
◄ إفريقيا مطمع لكثير من دول العالم.. وآن الأوان للاستفادة من مواردها الطبيعية
◄ الاتحاد الافريقي: "كيلوباترا" نجحت في خلق اسم عالمي لافريقيا في صناعة السيراميك


كرم منتدى الاتحاد الإفريقي العاشر للقطاع الخاص، رجل الأعمال محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي ورئيس مجلس الأعمال "المصري - الأوروبي، بمنحه جائزة "صنع في إفريقيا".

وعرض منتدى الاتحاد الإفريقي، فيلمًا قصيرًا عن نجاحات مجموعة "سيراميكا كليوباترا" وابتكارها لمصانع حديثة منذ بداية التسعينيات، حتى أصبحت أحد أهم رواد صناعة السيراميك في العالم، بالإضافة إلى النجاحات التي حققها "أبوالعينين" في صناعة السياحة.

وأكد منظمو الاتحاد الإفريقي، أن هذه الجائزة هى الأولى التي تمنح من الاتحاد لرجل أعمال، وذلك لما حققه من نجاحات في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

وقال فيكتور هاريسون، مفوض شئون اللجنة الاقتصادية بالاتحاد الإفريقي: "يشرفنا أن نمنح جائزة (صنع في إفريقيا، هذا العام، لمجموعة (سيراميكا كيلوباترا)، الشركة المصرية الرائدة عالميًا في صناعة السراميك والبورسلين والأدوات الصحية، التي نجحت في خلق اسم عالمي لإفريقيا في هذه الصناعة".

وأثنى "فيكتور" على تجربة رجل الأعمال المصري محمد أبو العينين، قائلا: "يعد تجسيد للروح الحقيقة لهذه الجائزة وأهدافها النبيلة"، مشيرًا إلى أن تأسيس كيلوباترا، كان الهدف منه توطين صناعة جديدة في مصر وإفريقيا، بدلا من الاعتماد على الاستيراد، بالإضافة إلى الدور التنموي لتعمير الصحراء، بتأسيس تلك الشركة في منطقة صحراوية نائية بمدينة العاشر من رمضان.

وأشار "فيكتور" إلى أنه خلال سنوات قليلة استطاعت مجموعة كيلوباترا، إلى أن تطور وتجعل من منطقة العاشر من رمضان منطقة نامية، كما نجحت في اكتساب سمعة قوية في الأسواق المحلية والدولية، وتفوقت على أعرق صناع العالم معتمدة على تكنولوجيتها وإبداع تصميماتها وتميز منتجاتها، والتمسك بقيمها تجاه العملاء، والعمال والمجتمع والبيئة.

وتوجه رجل الأعمال محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي ورئيس مجلس الأعمال "المصري - الأوروبي، بالتحية لمفوض شئون اللجنة الاقتصادية بالاتحاد الإفريقي فيكتور هاريسون، ورئيس مجلس الأعمال المصري أماني عصفور على منحه جائزة "صنع في إفريقيا".

وقال "أبو العينين" - خلال كلمته بالمنتدى -: إن "إفريقيا ظلمت عبر التاريخ، حيث إنها تعد أكبر مطمع جغرافي في العالم لما تمتلكه من موارد طبيعية كثيرة ومتنوعة، فهي تعد مخزن للغذاء العالمي، 60 % منها يزرع للإنتاج الغذائي في العالم، وبها 95 % من ماس العالم، و75% من الذهب، و60 % سكانها شباب، كما أنها تعد مصدر للطاقة المتجددة".

وأضاف الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي: "آن الأوان أن تستفيد إفريقيا ومواردها الطبيعية والعمل على رفع معدلات التنمية الاقتصادية بالقارة"، لافتًا إلى أن مصر لم تغب يوما عن إفريقيا، وأن الرئيس السيسي منذ أن تولى رئاسة مصر، قرر العودة إلى القارة السمراء من جديد واستغلال مواردها في تحقيق النهضة.

وتحدث عن تجربته العملية، بأنه بدأ حياته العملية بعد عام 1973، حيث طرح وقتها الرئيس المصري الراحل أنور السادات، بعد حرب أكتوبر، أراضي لإنشاء مدن صناعية، وقررت وقتها المشاركة في تحقيق تنمية صناعية في مصر.

وتابع: "قررت أن أخوض ذلك التحدي ببناء أول مصنع لي في الصحراء على هذه الأراضي التي افتقرت وقتها للبنية التحتية، فكانت لا تزيد عن صحراء جرداء خالية من أي إمكانات حقيقية، ولا يوجد بها أي بنية أساسية، وكان هذا التحدي الحقيقي أمام رجال الأعمال المصريين - آن ذاك - وهو غزو الصحراء للتأكيد على أننا قادرون على النهوض بالصناعة المصرية".

وواصل حديثه: "في عام 79 وقفت وسط الصحراء، وقلت هنا سيكون مصنعي، وقررت وقتها أن أخوض التحدي، ونجحنا بفضل الله أن نتواجد على القمة في السوق المحلي، وكان الفضل وقتها للمستهلك المصري الذي شجع الصناعة المصرية ووثق بها، وبعدها بدأنا ننتشر في البلاد الأفريقية، ثم العربية، ومن ثم باقي دول العالم، فالآن نحن نتواجد بقوة في السوق الياباني، وخلقنا العديد من التعاون معهم في مختلف الأنشطة الاقتصادية".

وأكد الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، أنهم درسوا احتياجات كل سوق في مختلف دول العالم على حدى، وقدمت لهم "كليوباترا جروب" المنتجات المطلوبة، مضيفًا: "برعنا في توظيف التكنولوجيا الحديثة في الصناعة والآن نصدر منتجاتنا إلى أكثر من 100 دولة حول العالم، وحصدنا العديد من الجوائز الدولية تكريما لمنتجات سيراميكا كليوباترا".

وأعرب عن سعادته بوجود مؤسسة مثل الاتحاد الأفريقي تهتم بمستقبل الصناعة في أفريقيا، مؤكدا على قدرة رجال الأعمال في القارة السمراء على إضافة كل القيم المضافة إلى أفريقيا للنهوض باقتصاد القارة".

وأضاف "أبو العينين": "هناك العديد من قصص النجاح داخل مصر، ولكن نحتاج إلى إرادة سياسية وخريطة صناعية في إفريقيا؛ لتعظيم دور القطاع الخاص في القارة السمراء لاستغلال مواردها وإحداث تنمية حقيقية بها".

وتابع: "مصر لم تغب عن أفريقيا، ولدينا العديد من المشروعات القومية العملاقة، التي تكون بيئة خصبة للاستثمار، وقناة السويس أحد أهم هذه المشروعات التي ستخدم التجارة الدولية في المستقبل".

واختتم الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي حديثه، بأن المصريين صنعوا إنجازًا كبيرًا بإنشاء قناة السويس الجديدة خلال عام، حيث إن القناة الأولى أنشئت في 120 عاما، والثانية في عام واحد فقط، وهذا تحدي أظهر براعة المصريين، منوهًا بأن أن الدولة المصرية حاليا تعد سوقا آمنا للاستثمار، وتفتح زراعيها لجميع المستثمرين حول العالم.

"الاتحاد الإفريقي" يمنح "أبو العينين" جائزة "صنع في أفريقيا"
"الاتحاد الإفريقي" يمنح "أبو العينين" جائزة "صنع في أفريقيا"
"الاتحاد الإفريقي" يمنح "أبو العينين" جائزة "صنع في أفريقيا"
"الاتحاد الإفريقي" يمنح "أبو العينين" جائزة "صنع في أفريقيا"
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