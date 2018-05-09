القاهرة : الأربعاء 09 مايو 2018
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الأربعاء 09/مايو/2018 - 03:03 م

محطة مترو الأهرام تستعد لاستقبال رمضان بالزينة

محطة مترو الأهرام
محطة مترو الأهرام
تصوير- محمد عطا
dostor.org/2163446

محطة مترو الأهرام تستعد لاستقبال رمضان بالزينة
محطة مترو الأهرام تستعد لاستقبال رمضان بالزينة
محطة مترو الأهرام تستعد لاستقبال رمضان بالزينة
محطة مترو الأهرام تستعد لاستقبال رمضان بالزينة
محطة مترو الأهرام تستعد لاستقبال رمضان بالزينة
محطة مترو الأهرام تستعد لاستقبال رمضان بالزينة
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