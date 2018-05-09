الأربعاء 09/مايو/2018 - 03:03 م
محطة مترو الأهرام تستعد لاستقبال رمضان بالزينة
تصوير- محمد عطا
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نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاى البارود، برئاسة المحاسب إبراهيم صالح، عدة حملات مكبرة، لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، بالتنسيق مع الإدارة الزراعية وحماية الأراضى، والإدارات المعنية ...
تفقد اليوم الأربعاء، المهندس محمد سليط، مدير المشروعات بهيئة سكة حديد مصر، والمهندس فخري طايل، عضو مجلس النواب عن دائرة تلا والشهداء بالمنوفية، محطة سكة حديد كفر طبلوها على خط "طنطا - شبين الكوم" ...