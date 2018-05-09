مفاجأة.. فكرة وبوستر مسلسل يسرا الجديد «مسروقة»

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل «لدينا أقوال أخرى» البوستر الدعائى للعمل، وظهرت من خلاله يسرا بعدة أوجه، الذى يشبه بوستر أحد الأعمال الأجنبية الذى يحمل اسم «انفصام»، والذى ظهر خلاله بطل العمل بعدة أوجه.



وبذلك يبدو أن صناع مسلسل «لدينا أقوال أخرى»، والمقرر عرضه خلال السباق الرمضانى، يفتقدون الابتكار.



يشارك في بطولة المسلسل كل من شيرين رضا، أحمد حاتم، نجلاء بدر، محمد شاهين، سلمى أبوضيف، وحازم إيهاب، تأليف عبدالله حسن، وأمين جمال، إبراهيم محسن، وخالد أبوبكر، وإخراج محمد على.



و«انفصام Split»، الذى سرق منه بوستر العمل، أحداثه تدور فى نفس الخط الدرامى الذى تدور خلاله أحداث المسلسل، حول موضوع مرض اختلال الهوية، ولكن بطريقة مرعبة ومثيرة، فتبدأ الأحداث بمشهد من عيد ميلاد إحدى الفتيات، والتى يتم اختطافها من قبل شخص ما مجهول، والعمل من بطولة جيمس ماكوى، أنيا تايلور، وبيتى باكلي.