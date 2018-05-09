"ظريف" و"صالحي" يوضحان بمجلس الشورى مستقبل الاتفاق النووي

أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني، أن وزير الخارجية الإيراني ورئيس منظمة الطاقة الذرية سيحضران الجلسة البرلمانية الأحد المقبل لتقديم ايضاحات حول مستقبل الاتفاق النووي.



وقال المتحدث باسم اللجنة البرلمانية سيد حسين نقوي حسيني، وفقًا وكالة "فارس" للأنباء، إن الاحد المقبل ستستضيف لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، وزير الخارجية محمد جواد ظريف، ومساعديه لتقديم ايضاحات حول الاتفاق النووي ومستقبله.



وأضاف: "من المقرر أن يقدم رئيس منظمة الطاقة الذرية، علي أكبر صالحي، أيضًا توضيحات حول الانشطة النووية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.



