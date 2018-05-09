"قابيل" يُكرم "الدستور" فى دورة "آليات التجارة الخارجية لمصر"

كرم المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة اليوم محررة الدستور الزميلة دعاء أبو العزم، مسئول تغطية أخبار ملف التجارة والصناعة في ختام دورة 'آليات وأدوات التجارة الخارجية لمصر".



تضمن البرنامج التدريبى عددًا من الجلسات التي تناولت موضوعات آليات حماية السوق المحلي من الممارسات الضارة للتجارة الدولية، ومحددات التجارة الخارجية لمصر، وفلسفة الاتفاقات التجارية، بالإضافة إلى استراتيجية تنمية الصادرات المصرية.



كما تم تخصيص جلسات نقاشية في كل يوم تدريبى للرد على تساؤلات واستفسارات الصحفيين المشاركين حول الموضوعات المثارة بكل جلسة، لافتا إلى أن قائمة المتحدثين في البرنامج التدريبى تضمنت سعيد عبدالله، مساعد وزير التجارة والصناعة لشئون المتابعة، وإبراهيم السجيني، رئيس قطاع المعالجات التجارية بالوزارة وشيرين الشوربجي، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات.



واختتم المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة فعاليات البرنامج التدريبي بتسليم الشهادات للصحفيين المشاركين بالبرنامج والبالغ عددهم 30 محررا اقتصاديا.



واعتبر الوزير أن هذا البرنامج يمثل بداية جديدة للتعاون الفعال بين الوزارة والصحفيين المعنيين بالشأن الاقتصادي بصفة عامة وقطاعات التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد برامج تدريبية مماثلة للصحفيين في مجالات التنمية الصناعية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وآليات التمويل فضلا عن منظومة التشريعات المتعلقة بالشأن الاقتصادى إلى جانب محددات التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية.