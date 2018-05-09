الخارجية الكويتية: نحترم الموقف الأمريكي إزاء الاتفاق النووي

صرح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية الكويتية، بأن الكويت تابعت باهتمام بالغ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انسحابه من الاتفاق النووي مع إيران لتؤكد بأنها قد رحبت بهذا الاتفاق عندما أعلن عنه عام 2015، خاصة وأنه قد اعتمد من قبل مجلس الأمن بالقرار الدولي رقم 2231، وأكدت في حينها على ضرورة وفاء إيران بالتزاماتها الكاملة وفق معاهدة عدم الانتشار النووي واتفق الضمانات الشاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.



واستطرد المصدر، بأن دولة الكويت قد أكدت في حينه أن هذا الاتفاق سيسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة رغم إدراكها بأن هذا الاتفاق لا يلبي مشاغل وقلق دول المنطقة جراء السلوك الإيراني السبلي في التعامل مع دولها والذي كانت تؤكد دائمًا على ضرورة الالتزام في إطاره بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها وفق ما نصت عليه المواثيق والأعراف الدولية.



وأضاف المصدر، بأنه إذا كانت الولايات المتحدة قد اقترحت بعض التعديلات التي لم يتم اعتمادها وقررت اتخاذ موقف من ذلك الاتفاق فإن دولة الكويت تحترم وتتفهم الموقف الأمريكي خاصة ونحن نسعى جميعًا لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة التي عانت طويلًا من الاضطرابات والحروب مع التأكيد على موقف دولة الكويت الثابت والداعي لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل.