صور.. إزالة 56 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بإيتاى البارود

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاى البارود، برئاسة المحاسب إبراهيم صالح، عدة حملات مكبرة، لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، بالتنسيق مع الإدارة الزراعية وحماية الأراضى، والإدارات المعنية بالوحدة المحلية، ورؤساء القرى، وقوة أمنية من الشرطة.



وأسفرت الحملة، عن تنفيذ 65 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بإجمالي مساحات 10075 مترًا مربعًا، حيث تمت إزالة 15 حالة بمساحة 1648 مترًا بنطاق مجلس قرية معنيا، و30 حالة بمساحة 5697 مترًا بنطاق مجلس قرية صفط الحرية، و20 حالة بمساحة 2730 مترًا بنطاق مجلس قرية النبيرة وصفط الحرية.



من ناحية أخرى قامت الوحدة المحلية برفع الإشغالات والتعديات لتسهيل حركة المرور فى الشوارع العمومية، وتنسيق الشوارع الفرعية، وتوسعها من الباعة الجائلين، وأصحاب المحلات بالتنسيق مع شرطة المرافق.