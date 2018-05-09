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الأربعاء 09/مايو/2018 - 02:57 م

مباحث كفر الشيخ تكشف غموض سرقة قرط ذهبى من طفلة

مباحث كفر الشيخ تكشف
أحمد يوسف
dostor.org/2163437

تمكنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، بالاشتراك مع مباحث قسم مدينة دسوق، من كشف غموض سرقة قرط ذهبي من أذن طفلة بكفر الشيخ، بعد القبض على ربة منزل متورطة في الحادث.

وكان العميد محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا من مأمور قسم دسوق، بتلقيه بلاغًا من "م.ع.ا"، 32 سنة، ممرض يفيد بتعرض نجلته "س"، 6 سنوات لسرقة قرطها ذهبي.

بالعرض على اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ، كلف إدارة البحث الجنائي بعمل التحريات الأمنية اللازمة، حيث شكل مدير إدارة البحث الجنائي، فريق بحث تحت إشراف العميد محمد عبدالوهاب، مدير المباحث الجنائية، برئاسة رئيس مباحث مدينة دسوق لحل لغز الواقعة.

وبمناقشة والد "الطفلة" أكد في أقواله، أنه حال توجه نجلته "س"، 6 سنوات بصحبتها زميلتها "ن" بأحد الشوارع الجانبية للمنزل لشراء آيس كريم من أحد المحلات، عادت زميلتها فقط، وبسؤالها، أقرت بقيام إحدى السيدات لا تعرفها باستدراج زميلتها، ولم تعد معها.

وبالبحث والتحري ومناقشة المواطنين المقيمين بالمنطقة، توصلت التحريات لتحديد شخصية مرتكبة الواقعة، حيث تبين أنها تدعي "نسمة.ع.ي"، 30 سنة ربة منزل مقيمة بمدينة دسوق، تم ضبطها وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة نظرًا لمرورها بظروف مالية صعبة.

وبمناقشتها أقرت بارتكابها واقعتين أخرتين مبلغ بهما عن نفس الجريمة، استدراج طفلتين وسرقة قرطيهما الذهبي، وتبين أنها سبق أن قامت بسرقة القرط الذهبي للطفلة "هـ ر ع" 7 سنوات من دسوق وطفلة أخرى لم تستطع تحديد هويتها

بالعرض علي النيابة قررت حبسها 4 أيام علي ذمة التحقيقات على أن يراعى التجديد لها في الموعد القانوني، وحُرر عن الواقعة المحضر رقم 3454 لسنة 2018 جنح قسم دسوق.

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