القاهرة : الأربعاء 09 مايو 2018
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الأربعاء 09/مايو/2018 - 02:56 م

«الوزراء» يُوافق على اتفاقية خاصة بالتنقيب عن البترول

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
dostor.org/2163435

وافق مجلس الوزراء، على اتفاقية خاصة بالتنقيب عن البترول بمنطقة نور بالبحر المتوسط.

جاء ذلك فى نبأ عاجل نقلته قناة «إكسترا نيوز»، منذ قليل.

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