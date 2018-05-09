الأربعاء 09/مايو/2018 - 02:56 م
«الوزراء» يُوافق على اتفاقية خاصة بالتنقيب عن البترول
dostor.org/2163435
وافق مجلس الوزراء، على اتفاقية خاصة بالتنقيب عن البترول بمنطقة نور بالبحر المتوسط.
جاء ذلك فى نبأ عاجل نقلته قناة «إكسترا نيوز»، منذ قليل.
وافق مجلس الوزراء، على اتفاقية خاصة بالتنقيب عن البترول بمنطقة نور بالبحر المتوسط.
جاء ذلك فى نبأ عاجل نقلته قناة «إكسترا نيوز»، منذ قليل.
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