"سيف الدين": إفريقيا ودول حوض النيل يمثلون العمق الاستراتيجي لمصر

أكد الفريق عبد العزيز سيف الدين، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن إفريقيا ودول حوض النيل تمثل العمق الاستراتيجي لمصر، مما يوجب علينا دعم الأشقاء الأفارقة في كافة المجالات.



جاء ذلك خلال لقاء رئيس الهيئة العربية للتصنيع اليوم، الأربعاء، وفدًا من شباب الصحفيين الأفارقة، وذلك في إطار الدورة التدريبية الـ51، والتى ينظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتعاون مع اتحاد الصحفيين الأفارقة، ووزارة الخارجية، للتعرف على إمكانيات الهيئة العربية للتصنيع.



وقال الفريق سيف الدين، "إن العلاقات المصرية مع دول القارة الأفريقية تشهد حاليًا اهتمامًا متزايدًا من قبل القيادة السياسية، حيث حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القيام بالعديد من الجولات الأفريقية، وتشريف العديد من الزعماء الأفارقة لمصر، ولعل لقاء الرئيس السيسي بالأمس مع الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، لتعزيز التعاون بين دول حوض النيل وإنجاز التنمية المستدامة والإتفاق على إنشاء مزرعة للطاقة الشمسية بطاقة 4 ميجاوات، خير دليل علي ازدهار العلاقات مع دول الجوار الأفريقي".



واستعرض الفريق عبد العزيز سيف الدين، نبذة عن تاريخ الهيئة منذ نشأتها عام 1975، وأهم المنتجات العسكرية والمدنية والمشروعات القومية التي تشارك فيها، مثل عربات السكك الحديدية، ومحطات الصرف الصحي والصناعي، وتنقية المياه، والعربات المدرعة الفهد والجيب، والطائرة K-8E والشاشات العملاقة..



وأشار إلي، أن الهيئة لاتزال تتمتع بصفتها الدولية، وأن نسبة العسكرية تمثل نسبة 30% والمدنية 70%.



ونوه بأن للهيئة العربية للتصنيع سجل طويل وقوي من التعاون مع دول القارة الأفريقية خلال السنوات الماضية، والتي تمثل ثمرة لاهتمام القيادة السياسية المصرية، وحرصها علي عودة العلاقات مع إفريقيا إلي سابق عهدها.



و حرص الفريق سيف الدين، علي فتح حوار مفتوح مع شباب الصحفيين الأفارقة، اتسم بالشفافية والصراحة، حيث أشار إلي، أن الهيئة العربية للتصنيع تطورت من 4 مصانع إلي 13 مصنعا بفضل جهود أبنائها علي مدار الأجيال.



مشيرا إلي أنه يتم التنسيق مع السفراء الأفارقة بالقاهرة، وسفارتنا بالدول الأفريقية، بالإضافة إلي الزيارات الترويجية.



وأوضح، أنه قام بزيارة منذ أشهر قليلة لدول نيجيريا والكاميرون وكوت ديفوار، حيث تم عقد لقاءات مع كبار المسئولين بها مما يعكس عمق ودفء العلاقات السياسية حاليا.



وقال "إنه لا توجد دولة تصنع منتجا بالكامل بنسبة 100%، مبينًا أن الطائرة K8E الصينية تصنع داخل الهيئة بنسبة 94%، وأننا نقوم بعمرة المحركات ولدينا رخص دولية، كما أن لدينا منتجات بحق ملكية فكرية بنسبة 100%".



وشدد على، أن سياسة تصدير السلاح تتسق مع السياسة العامة لمصر ووفقا للقواعد والمبادئ الأخلاقية.



لافتا إلي، الاهتمام بمجال الطاقة المتجددة، وذلك حيث قامت الهيئة بتغطية أسطح المباني الحكومية بمحطات للطاقة الشمسية، فضلًا عن إنارة دواوين المحافظات، والتعاون مع المراكز البحثية والجامعات المصرية لتدريب الطلبة ورعاية الأفكار المبتكرة، كما شدد على اهتمام الهيئة بمشروعات التنمية القومية، مثل مشروع إنارة الشوارع باللمبات الليد.



وحرص الفريق سيف الدين، علي التحذير من مخاطر الشح المائي والتصحر وأهمية إيجاد شتى الحلول العلمية لتقليل استهلاك المياه، مشيرًا إلي اهتمام الرئيس السيسي بتلك القضية، وإشادته بمنتج الهيئة العربية للتصنيع، فضلًا عن التوجيه الرئاسي لتعميم هذه المشروع وزارة الإسكان والمساجد والمدارس.



وأكد، أن تلك الزيارات والدورات التدريبية تمثل أهمية لتعزيز الصورة الحقيقية عن إمكانيات الصناعة المصرية ودعم العلاقات بين مصر وأشقائها الأفارقة من خلال هؤلاء الشباب من الصحفيين، الذين يمثلون سفراء لنا مستقبلًا.