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اقتصاد
الأربعاء 09/مايو/2018 - 02:53 م

"الشوربجى": 3 محاور لتنفيذ استراتيجية "التجارة" فى تحقيق النمو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الدستور
dostor.org/2163432

قالت شيرين الشوربجي، رئيس هيئة تنمية الصادرات، إن الهيئة تعمل على 3 محاور رئيسية لتنفيذ استراتيجية وزارة التجارة في تحقيق مستهدفات النمو، تتمثل في الترويج الأمثل للصادرات وفقا لاحتياجات كل سوق على حدة، وبناء القدرات التصديرية، والتدريب والدعم الفني لجميع أطراف المنظومة.

جاء ذلك في سياق كلمتها التي ألقتها اليوم الأربعاء خلال فعاليات اختتام البرنامج التدريبي الذي عقدته وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شعبة المحررين الاقتصاديين بنقابة الصحفيين تحت عنوان "آليات وأدوات التجارة الخارجية لمصر " واستمر لمدة 3 أيام.

وأضافت رئيس الهيئة أن "تنمية الصادرات" تروج المنتجات المصرية من خلال مشاركتها بالمعارض والمؤتمرات الدولية، مشيرة الى أن الوزارة تشارك فى نحو 40 معرضا سنويا بمختلف القطاعات من اجمالى 60 يتم تنظيمها، وذلك بعد إعداد تقييم كامل لهذه المعارض والعائد منها على مصر.

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