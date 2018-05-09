الشرطة الكينية تُحذر من هجمات "الشباب الصومالية" خلال شهر رمضان

أصدرت الشرطة الكينية، اليوم الأربعاء، تحذيرات أمنية من وقوع هجمات محتملة على أراضيها من قبل مسلحي حركة الشباب الصومالية الإرهابية خلال شهر رمضان.



وذكرت الشرطة - في بيان، وفقا لإذاعة "شابيلي" الصومالية - أن الجهات الأمنية حصلت على معلومات استخباراتية موثوقة تشير إلى أن حركة الشباب الإرهابية تخطط لتنفيذ هجمات في مناطق مختلفة من البلاد خلال شهر رمضان الذي سيبدأ الأسبوع المقبل.



وطالبت الشرطة المواطنين بالحذر الشديد في الأماكن العامة المكتظة بالسكان مثل الفنادق والكنائس ومواقف الحافلات والمدارس، مؤكدة أنها تراقب عن كثب أنشطة حركة الشباب على طول الحدود الكينية مع الصومال من أجل إحباط أي محاولة لتنفيذ هجوم إرهابي.



وتأتي تحذيرات الشرطة الكينية بعد 5 أيام من تنفيذ حركة الشباب هجومًا في مقاطعة مانديرا الواقعة على الحدود مع الصومال، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص.