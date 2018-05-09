النفط يقفز 2% بعد انسحاب أمريكا من اتفاق إيران النووى

ارتفعت أسعار النفط، أكثر من 2% لتصل إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أعوام ونصف العام بعدما انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من اتفاق نووي دولي مع إيران، وهي خطوة من المرجح أن تحد من صادرات الدولة العضو في منظمة أوبك من الخام.



وارتفع خام القياس العالمي إلى 75.76 دولار للبرميل إلى أعلى مستوى مسجلا أفضل أداء له منذ نوفمبر 2014.



وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.51 دولار، أو ما يعادل 2.2%، إلى 70.61 دولار للبرميل ليقترب أيضا من أعلى مستوياته منذ أواخر 2014.