"شكاوى البرلمان" توافق على 6 طلبات لإنشاء مكاتب بريد

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب برئاسة النائب همام العادلى، خلال اجتماعها اليوم، علي 6 طلبات لإنشاء مكاتب بريد، بحضور أحمد عبد الحليم رئيس هيئة البريد الجديد.



ووافقت اللجنة، خلال الاجتماع، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبيدي، بشأن إنشاء مكتب بريد بقرية منشأة على بمركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، وعلى الاقتراح برغبة المقدم من النائب نور الدين عبدالرزاق، بشأن إنشاء مكتب بريد لقرية مشطا بمركز طما بمحافظة سوهاج، والاقتراح برغبة المقدم من النائب زكريا حسان، بشأن فتح مكتب بريد في مدينة ساقلته بمحافظة سوهاج، والاقتراح برغبة المقدم من النائب جمال كوش، بشأن التباطؤ الشديد في الانتهاء من مكاتب البريد بقرى مركز بنها محافظة القليوبية.



كما وافقت اللجنة على الاقتراح برغبة المقدم من النائب على بدر، بشأن إحلال وتجديد مكتب بريد فرعي بشارع البوسته القديمة بمركز أهناسيا فى محافظة بني سويف، وعلى الاقتراح برغبة المقدم من النائب عبدالحميد الدمرداش، بشأن إنشاء مكتب بريد بقرية العباسية - مركز الرياض – محافظة كفر الشيخ.



بينما أجلت اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة إلهام خميس إبراهيم حسن، بشأن إنشاء مكتب بريد في منطقة حجر الواتيه – منطقة الرمل – محافظة الإسكندرية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب حمدي عبدالوهاب حامد، بشأن إنشاء مكتب بريد حدائق حلوان الجديد بمنطقة الميدان بجوار المخبز – محافظة القاهرة، وكذلك أجلت الاقتراح برغبة المقدم من النائبة أمل زكريا قطب، بشأن إنشاء مكتب بريد بقرية زكريا أفندي – مركز أبو حمص – محافظة البحيرة، وأجلت الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد همام، بشأن إنشاء مكتب بريد لقرية الحصوة – مركز السنبلاوين – محافظة الدقهلية.



وقررت اللجنة تأجيل الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد أبو علم، بشأن إنشاء مكتب بريد بقرية منزلة دوينه – مركز أبو تيج – محافظة أسيوط، لمزيد من الدراسة، وتأجيل الاقتراح برغبة المقدم من االنائب إبراهيم عبدالعزيز القصاص، بشأن إنشاء مكاتب للبريد لبعض القرى – مركز الحامول – محافظة كفر الشيخ، لمزيد من الدراسة.



وقررت اللجنة حفظ اقتراح برغبة بشأن إنشاء شركة للبريد السريع على مستوى الجمهورية، وحفظ الاقتراح برغبة المقدم من النائب حسن سيد خليل، بشأن إقامة مكتب بريد بنجع الحاج زيدان – مركز إدفو – محافظة أسوان، وحفظ الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد همام، بشأن إنشاء الإدارة التعليمية وبناء مبنى على مساحة 180 مترًا في طرف المساحة المقترحة بمدرسة أحمد لطفي السيد الثانوية بالسنبلاوين – محافظة الدقهلية.



ورفضت اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من االنائب فايز أبو خضرة، بشأن عدم قيام الهيئة القومية للبريد بتوفير مكتب بريد بقرية تل روزن – مركز بلبيس – محافظة الشرقية، كما رفضت الاقتراح برغبة المقدم من النائب صلاح منصور، بشأن إقامة مكتب بريد لقرية ناطوره – مركز كفر صقر – محافظة الشرقية.