"أبو السعود": تدريب 4500 خريج لإيجاد فرص عمل

كشفت نورا أبو السعود، المدير التنفيذى لمؤسسة التعليم من أجل التوظيف، أن المؤسسة هى مؤسسة أهلية صادرة منذ عام 2008، وتابعة لوزارة التضامن الاجتماعى، وتهدف المؤسسة إلى تدريب الخريجين ومساعدتهم فى إيجاد الفرص العمل المناسبة، كما أن الأهم من ذلك تدريبهم على ايجاد فرص العمل بأنفسهم، وصلت نسبتهم إلى ما يقرب من 60%إلى 70% لديهم القدرة الفعلية على التواصل مع القطاع الخاص، وعمل السيرش الخاص بهم، وكيفيه إيجاد الفرص المناسبة لهم، وهذا ما يتم تدريبهم عليه للقيام بذلك.



وأشارت أبو السعود، على هامش اجتماع اللجنة الـ 44 لشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية، أن المؤسسة تتعامل مع الخريجين حتى 30 عام فتم منذ عام 2008 تدريب 4500 خريج ووصلت نسبة التوظيف التى قامت بها المؤسسة، وصلت إلى 81% منهم 52% من الإناث.



وأشارت إلي، أن نسبة المستمرين فى أعمالهم وصلت إلى 78% فالمؤسسة تقوم بمتابعة المتدربين، بعد توظيفهم لمدة عام لمساعدتهم حتى التكييف مع العمل.



وأضافت أبو السعود، أن أكثر ما يواجهنا مع الخريجين، هو الخوف من القادم بالإضافة إلي صعوبة الانخراط فى العمل الجماعى والتعامل مع اللغات الأجنبية والكمبيوتر.



مشيرة إلى، أنه يتم حاليًا تدريب 1000 طالب.

