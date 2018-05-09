إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال على حدود قطاع غزة

أكدت مصادر طبية فلسطينية في قطاع غزة أن شابًا في العشرين من عمره أصيب برصاص الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، قرب مخيم العودة شرق مدينة غزة.



ووصفت المصادر الطبية جروح الشاب بالمتوسطة حيث أصيب برصاصة في ساقه نقل على إثرها إلى مستشفى الشفاء لتلقي العلاج.



وفي خان يونس، أصيب شاب بقنبلة غاز في رأسه بشكل مباشر نقل على إثرها لمستشفى ناصر لتلقي العلاج.



وأطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على عشرات الشبان الذين تجمعوا قرب الحدود وحاولوا إزالة السياج الأمني، كما تشهد المنطقة المحاذية لمخيم العودة عملية توغل محدود وتجريف مقابل مخيم العودة.