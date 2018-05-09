أعلن المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر ملاك يوسف رفع درجة الاستعداد القصوى بموانئ البحر الأحمر، استعدادا لاستقبال العمالة المصرية القادمة من دول الخليج، والتي تبدأ اليوم الأربعاء، وذلك بموانئ سفاجا ونويبع والغردقة على متن العبارات "مسرة، عمان، أيلة، سينا والقاهرة".



وقال ملاك يوسف - في بيان اليوم - "إنه تم التوجيه بضرورة تقديم كافة التسهيلات وتوافر الأعداد المناسبة من ضباط الجوازات والتفتيش والجمارك؛ لسرعة إنهاء إجراءات الوصول والإفراج عن سيارات "التربتيك" القادمة بصحبة الركاب مع زيادة أعداد الحمالين وزيادة أعمال التأمين بما يتناسب مع الأعداد المتزايدة من الركاب".



وأضاف أنه تم التأكيد على تواجد ممثلين للوكلاء السياحيين والملاحيين لحل أية مشكلة مع إدارة الميناء في حينها، إلى جانب التنسيق مع شركات شرق وغرب وجنوب الدلتا العاملة بالموانئ بتوفير حافلات؛ لسرعة نقل الركاب إلى محافظتهم وكذلك التنسيق مع شرطة المرور بالمحافظات لتوفير أماكن لحافلات القطاع الخاص لعدم تكدسهم أمام أبواب الموانئ، وضرورة التزام التوكيلات الملاحية بمواعيد وصول العبارات وإلزام مالكي العبارات بالالتزام بالأعداد المسموح بها، وضرورة تبخير العبارات قبل كل رحلة.



وأشار إلى نوفير إدارة الحجر الصحي بالميناء سيارتي إسعاف، إحداهما بجوار العبارة والأخرى بجوار صالة الوصول مجهزتين بالإسعافات الأولية مع تزويد صالات الوصول بالأطباء وكافة التجهيزات الطبية؛ لفحص الركاب القادمين وأخذ عينات عشوائية من الركاب، لافتًا إلى أنه في حالة الاشتباه بوجود أية حالات إصابة بعدوى يتم احتجازها لمدة 24 ساعة لحين التأكد من سلامة الراكب لمنع دخول عدوى البلاد.