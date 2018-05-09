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عالم
الأربعاء 09/مايو/2018 - 01:45 م

"داخلية كردستان": سيتم قطع الطرق بين المحافظات خلال الانتخابات

وزير داخلية إقليم
وزير داخلية إقليم كردستان كريم سنجاري،
أش أ
dostor.org/2163286

أعلن وزير داخلية إقليم كردستان كريم سنجاري، اليوم الأربعاء، عن أنه سيتم قطع الطرق بين محافظات الإقليم خلال إجراء الانتخابات النيابية يوم السبت المقبل.

ونقلت قناة (السومرية نيوز) عن سنجاري قوله - في مؤتمر صحفي للجنة الأمنية المشرفة على الانتخابات - "إنه تم اتخاذ كافة الاستعدادات لحماية مراكز الانتخابات، موضحا أنه سيتم قطع الطرق بين محافظات الإقليم خلال عملية إجراء الانتخابات".

وأضاف أن قوات البيشمركة والأجهزة الأمنية لها كامل الحرية في التصويت لصالح أية قائمة سياسية، نافيًا وجود أي ضغوطات على البيشمركة والقوات الأمنية في الانتخابات.

وكانت ثلاثة أحزاب سياسية كردية قد اتهمت أمس السلطات في إقليم كردستان بممارسة الضغط على القوات الأمنية والبيشمركة من أجل التصويت لصالح الأحزاب الحاكمة في الإقليم، فيما شددت على ضرورة عدم الخوف والعمل من أجل "تغيير السلطة".. فيما من المقرر أن تجرى الانتخابات النيابية لاختيار أعضاء مجلس النواب لدورته الرابعة في 12 مايو الحالي.

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