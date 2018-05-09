مفوضية الانتخابات بالعراق: الصمت الانتخابي يبدأ صباح الجمعة

أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية اليوم الأربعاء، عن أن الصمت الانتخابي سيبدأ في تمام الساعة السابعة من صباح يوم الجمعة المقبل، موضحة أن عدد المستلمين للبطاقات الانتخابية بلغ أكثر من 76%.



ونقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية عن المتحدث باسم المفوضية كريم التميمي قوله - في مؤتمر صحفي اليوم - "إنه تم اتخاذ إجراءات احتياطية في يوم الانتخابات من خلال عدم استخدام الموبايلات داخل محطة الاقتراع".



ومن جانبه، أكد عضو المفوضية معتمد الموسوي، خلال المؤتمر، أنه تم استكمال كافة التجهيزات الخاصة بالانتخابات من أحبار وأختام وأجهزة إلكترونية، لافتا إلى أن عدد البطاقات التي وزعت تجاوزت الـ10 ملايين أي أكثر من 76%.



وكانت الحملة الدعائية للانتخابات البرلمانية العراقية قد انطلقت صباح يوم 14 أبريل الماضي، حيث يتنافس فيها آلاف المرشحين للحصول على مقاعد البرلمان، والبالغ عددها 328.



وتعتبر الانتخابات البرلمانية العراقية 2018 الأولى التي تجري في البلاد بعد هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي نهاية العام الماضي، والثانية منذ الانسحاب الأمريكي من العراق عام 2011.