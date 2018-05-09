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الأربعاء 09/مايو/2018 - 01:39 م

121 ألف طن قمح إجمالى توريدات الغربية حتى الآن

121 ألف طن قمح إجمالى
الغربية - حسام فوزي جبر
dostor.org/2163269

قامت غرفه العمليات، التى تم تشكيلها برئاسة اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، بإبلاغ المحافظ، بالكمية التى تم توريدها من محصول القمح، اليوم، والتي بلغت 121 ألف و184 طن و590 كيلو إلى الصوامع والشون والهناجر على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وأصدر محافظ الغربية تعليمات مشددة بضرورة التسهيل على المزارعين وتيسير إجراءات التوريد المحصول لأقرب شون لتخفيف العبء على المزارعين، كما أصدر تعليماته لأعضاء اللجنة بالمرور والمتابعة على الصوامع والشون والهناجر للتأكد من صلاحية مكان تحزين المحصول، وأن التخزين يتم بطريقة آمنة وعمل الاحتياطات اللازمة لعدم إتلاف المحصول أو الضرر به، وكذا التزام الجهات الموردة بتعليمات وضوابط توريد القمح الصادرة من وزارة التموين وقيام لجان الفرز والاستلام بأداء واجبها المنوط به على الوجه الأكمل.

وتقوم غرفة العمليات، المشكلة برئاسة المحافظ، بمتابعة الكميات التى يتم توريدها من المحصول بالصوامح والشون والهناجر على مستوى مراكز ومدن المحافظة يوميًا، وكذا تذليل أى عقبات تعوق عملية التوريد.

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