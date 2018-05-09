اختيار الرياض عاصمة للإعلام العربي

قرر مجلس وزراء الإعلام العرب اختيار مدينة "الرياض" عاصمة المملكة العربية السعودية كعاصمة للإعلام العربي لعام 2018 2019.



وأكد المجلس، في قراره الصادر في ختام أعمال دورته الـ49 التي عقدت اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة الجزائر، أنه بناء على مذكرة العرض المقدمة من الأمانة العامة للجامعة وبعد الاستماع إلى مداخلات الوفود المشاركة في أعمال الدورة تم اختيار مدينة "الرياض" عاصمة للإعلام العربي.



وشدد المجلس على تبني القدس عاصمة دائمة للإعلام العربي، بالتوازي مع اختيار عاصمة عربية سنويًا كعاصمة للإعلام العربي.



وطلب المجلس من اتحاد اذاعات الدول العربية، التعاون والتنسيق مع وكالات الأنباء العربية والفضائيات العربية لتوحيد البث الزمني المباشر لفعالية الاحتفال البث المباشر لهذه الفعالية في إطار الاحتفال بالرياض كعاصمة للإعلام العربي.