تأجيل محاكمة 63 متهمًا فى أحداث «الهلايل والدابودية» لـ7 أغسطس

أجلت الدائرة الثانية عشرة بمحكمة جنايات الأقصر، والمنعقدة بمجمع محاكم أسيوط، اليوم الأربعاء، محاكمة 63 متهمًا فى أحداث «الهلايل والدابودية»، لـ7 أغسطس القادم لسماع الشهود.



عقدت الجلسة، برئاسة المستشار كمال فخرين، وعضوية المستشارين إسماعيل عبدالرحيم زيتون، وطاهر نبيل نحاس، وأمانة سر: محمد حفنى، وفراج أمين، وبهاء أحمد.



كانت الدائرة الثانية عشرة بمحكمة جنايات الأقصر، والمنعقدة بمجمع محاكم أسيوط، قد أجلت نظر القضية رقم 2793 جنايات أسوان لسنة 2014 والمتهم فيها 63 شخصًا فى أحداث "الهلايل والدابودية، في جلسة مارس الماضى، بناءً علي طلب الدفاع عن المتهمين، لحين استدعاء شهود الإثبات، وندب لجنة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون لتفريغ الفيديوهات المقدمة فى ملف القضية من قبل النيابة، لتوضيح ما إذا كانت صالحة من عدمه.