رئيس نادى غزل المحلة: استبعاد 12 لاعبًا من فريق الكرة

قال ناجح فياض، رئيس نادى غزل المحلة، إن مجلس إدارة النادى قرر الاستغناء عن 12 لاعبًا من الفريق الأول لكرة القدم.



وأوضح فياض، في تصريح له اليوم الأربعاء، أن قائمة اللاعبين الذين تقرر الاستغناء عنهم تضم الثنائى أحمد عبدالعال، وأحمد عبدالرسول، اللذان انتقلا لصفوف بتروجيت بعد انتهاء عقدهما مع النادي ورفضهما تجديده، وأيضا الثنائى ميدو جمال ووحيد محسن، بعد انتهاء إعارتهما لموسم واحد عادا بعده لناديهما الأصلى طنطا، بالإضافة إلى فسخ التعاقد مع ثمانية لاعبين وإخطارهم رسميًا بذلك وهم بهاء صابر ومحمد فتحي، حارسا المرمى وشهاب الدين محمد وأحمد السمنجي وكريم أشرف وعمرو الشحات ومصطفى السيد ومحمد إبراهيم.



وأضاف أنه تم الاتفاق على إعطاء جميع الصلاحيات للجهاز الفني بقيادة صابر عيد، لضم لاعبين جدد من أجل بناء فريق قوي يكون قادرا على المنافسة والعودة للدوري الممتاز.

