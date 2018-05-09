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حوادث
الأربعاء 09/مايو/2018 - 01:27 م

سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بباب الشعرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هدير مصطفي و حنان نبيل
dostor.org/2163230

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط أخطر تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات، يقوده "عنبة"، حيث اعترفوا بالاستيلاء على 6 سيارات مؤخرًا.

البداية أثناء مرور الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة باب الشعرية، وبصحبته القوة المرافقة بدائرة القسم، حيث تمكن من ضبط "محمد.س.ا" وشهرته "عنبة" 35 سنه، عامل، السابق اتهامه فى 4 قضايا، والمحكوم عليه فى 4 أحكام حبس جزئى "سرقة - إخفاء مسروقات" بإجمالى حبس سنه، و4 أشهر، حال شروعه فى سرقة السيارة ملك "فتحى.ف.ع" 57 سنه، وبحوزته 4 مفاتيح سيارات "مصطنعة" مختلفة الأشكال.

وبمواجهته اعترف بشروعه فى سرقة السيارة بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وباستدعاء المجنى عليه، تعرف على السيارة، واتهمه بالشروع فى سرقتها.

وبتطوير مناقشته للربط بينه وبين القضايا المجهولة، اعترف باشتراكه مع "محمد.ص.م.ع" وشهرته "أبو صلاح" 30 سنه، عامل، المحكوم عليه فى 3 أحكام حبس جزئى "تبديد" بإجمالى حبس 6 سنوات وشهرين، و"على.ش.ط" 22 سنه، بائع ملابس، و"محمد.ع.م" 26 سنه، المطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 148362017 جنح الصف "سرقة"، والمقضى فيها بالحبس 6 أشهر، و"عبدالعظيم.ى.ع" 27 سنة نجار مسلح، و"يونس.ط.إ" وشهرته "يونس العفشجى" 23 سنه، عامل عفشة سيارات، فى تكوين تشكيل عصابى لسرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع"، ومساومة مالكيها على إعادتها مقابل مبالغ مالية.

وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم أسفرت إحداها عن ضبطهم، واعترفوا بارتكاب 4 حوادث بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط سيارتين بمكان إخفائهما، وباستدعاء المجنى عليهم اتهموهم بالسرقة، فتحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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سقوط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بشبرا

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