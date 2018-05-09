"ملامح من الواقع الإبداعى" بمؤتمر ثقافة الدقهلية

نظم فرع ثقافة الدقهلية، التابع لإقليم شرق الدلتا الثقافى، وبالتعاون مع مجلس مدينة جمصة، برئاسة م. سحر لطفى، مؤتمر الدقهلية الأدبى الثانى عشر لليوم الواحد لعام 2018، بعنوان "ملامح من الواقع الإبداعي بالدقهلية دورة الشاعر سيد حجاب".



ترأس المؤتمر الدكتور علي الغريب، وتولى أمانته الشاعر فتحي البريشي، وكان ضيف شرف المؤتمر الأديب فؤاد حجازى، وربيع الحسانين مدير إدارة الخدمات الثقافية بإقليم شرق الدلتا الثقافى، نيابة عن هشام فرحات مدير عام الإقليم.



بدأ المؤتمر بالسلام الجمهورى والوقوف دقيقة حداد على أرواح الأدباء الذين وافتهم المنية، ومنهم الشهر الماضى الشاعر شوقى وافى، الذى تم تكريمه فى المؤتمر، وانطلقت فاعليات المؤتمر بالجلسة الافتتاحية التى أدارتها الدكتورة سمية عودة، وبدأت بكلمة عاطف عميرة مدير عام فرع ثقافة الدقهلية أكد فيها كون الإبداع أداة للمبدع في التعبير عن نفسه وتحقيق رواج أدبي في كافة الدوائر الثقافية والمجتمعية وإقامة الأمسيات والمؤتمرات مع الشباب لإيجاد حوار مجتمعي راقي ينهض بالمجتمع من خلال تبني المواهب الشابة والنهوض بها، حيث أنهم الفئة المستهدفة لنشر الثقافة الجماهيرية بمفهومها الشامل.



وأضاف أن الدقهلية غنية بمبدعيها كمًا ونوعًا، كما أن لمبدعيها القدرة على إحداث هذا الرواج الأدبي المأمول بين شبابنا المبدع في كافة ربوع الدقهلية.



واختتم كلمته بتقديم الشكر لكل الحاضرين، وعلى رأسهم المهندسة سحر لطفى، مشيرًا إليها بأن جمصة من المدن البعيدة عن الثقافة نوعًا ما، لعدم وجود قصر ثقافة يغذيها ثقافيا طالبا منها العمل على تخصيص قطعة من الأرض لإنشاء قصر ثقافة بها، مؤكدًا حرص رئيس الهيئة على محاولة نشر الثقافة فى جميع الأماكن النائية والبعيدة ثقافيًا.



وأبدت "لطفى" إعجابها بهذه الفكرة، وهو بالنسبة إليها حلم تتمنى تحقيقه، وأنها سوف تكون على تواصل لإنجاح هذة الفكرة، وإنشاء قصر ثقافة بمدينة جمصة القرى.



وتخلل المؤتمر تكريم كل من الأديب محمد إبراهيم البسيونى، الشاعر الراحل المتولى عبد اللطيف، الشاعر الكبير إبراهيم رضوان، الكاتب الصحفى محمد شلبى أمين، الصحفى يسرى حسان، الصحفى إيهاب شام، كما تم تكريم عاطف عميرة، والمهندسة سحر لطفى، وجمال البرنس.



تلاها الجلسة البحثية الأولى، أدارها الأديب طارق العوضى، تضمنت نسيج الأصوات والانفعالات والرؤى فى شعر سيد حجاب وألقى الأبحاث كل من الدكتور محمود سلامة الهايشة كما والشاعر على عبد العزيز والشاعر فرج مجاهد، نيابة عن الباحثين الدكتور السيد نعيم ومحمو الحلوانى.



أعقبها الجلسة الافتتاحية الثانية، أدارها محمد صادق عبد العال، وتناولت قراءة لأربعة شعراء، وقراءة نقدية فى خمسة داواوين شعرية، والعامية ليست إلا وجه آخر للفصحى، للباحثين حسام العقدة ومجدى شلبى ووحيد راغب.



وكانت آخر فقرة بالمؤتمر الأمسية الشعرية التى أدارها الكاتب الصحفى محمد شلبى أمين، توالت فيها القصائد الشعرية من جميع الشعراء الحاضرين بالمؤتمر.



واختتم المؤتمر بإلقاء الأديب طارق العوضى البيان الختامى بتوصيات المؤتمر، منها على سبيل المثال قضية القدس والتطبيع مع إسرائيل، تم ذلك بحضور وإشراف ممدوح عبد الرازق، مدير إدارة الخدمات الثقافية بفرع ثقافة الدقهلية، وأيمن النجار مسئول الدراسات والبحوث.