الرئيس الأوكراني: نفخر بمساهماتنا في النصر على النازية

قال الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو، اليوم الأربعاء:"إن بلاده تفخر بمساهمتها في الانتصار في الحرب العالمية الثانية وتخليص العالم من النازية".



ونقلت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية اليوم الأربعاء، عن بوروشينكو قوله بمناسبة احتفال بلاده بيوم "الذكرى والوئام" الخاص بذكرى ضحايا الحرب العالمية الثانية: "إننا فخورون بمساهمة الأوكرانيين في الانتصار في الحرب العالمية الثانية وتخليص العالم من النازية"، مضيفًا: "إن أوكرانيا كانت واحدة من ساحات الحرب الأساسية في الحرب العالمية الثانية وأن الجيش الأوكراني نفذ عمليات عسكرية نشطة على أرضة لمدة 35 شهرًا".



وأشار الرئيس الأوكراني إلى أن ما يقرب من 300 أوكراني كانوا بين جنرالات الاتحاد السوفيتي الذي خاضوا الحرب العالمية الثانية.



واختارت الأمم المتحدة يوم 8 مايو للاحتفال بذكرى ضحايا الحرب العالمية الثانية بعد أن شهدت مصرع حوالي 80 مليون شخص سقطوا في هذه الحرب، أما يوم 9 مايو فيظل عيد النصر على النازية في الحرب العالمية الثانية.

