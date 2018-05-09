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الأربعاء 09/مايو/2018 - 01:26 م

"مريض الإيدز في المجتمع".. ندوة بعلوم المنوفية

صورة من الحدث
صورة من الحدث
المنوفية _احمد عناني
dostor.org/2163226

نظمت كلية العلوم جامعة المنوفية، بالتعاون مع وزارة الصحة بالمنوفية، ندوة تحت عنوان "الإيدز الأعراض والتشخيص وطرق العلاج"، تحت رعاية الدكتور محمد توفيق عميد الكلية، وإشراف الدكتور علاء النعناعي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك بهدف زيادة الوعي لدى المجتمع بمخاطر مرض الإيدز وكيفية علاجه وحيثية دمج المريض مع المجتمع.

حاضر فيها الدكتور عبد الله عطية، ممثل وزارة الصحة لمكافحة الإيدز.

أكد ممثل وزارة الصحة أن الإيدز مرض فيروسي ينتقل من خلال اختلاط الدم والعلاقات الجنسية ويظهر في صورة ارتفاع شديد في درجات الحرارة والشعور بالإجهاد وإسهال شديد وغثيان وظهور فطريات في الجلد ويعالج بحبوب مضادة للفيرس، وتتوافر مجانًا في مستشفى ميت خلف، التابعة لشبين الكوم بالمنوفية، مضيفًا أن العلاج لا يقضي على المرض، وإنما يعتبر المريض متعايش مع المرض مثل مرض السكر والضغط.

وأوصت الندوة بضرورة التحلي بالقيم الأخلاقية للحد من انتشار المرض ومحاربة المخدرات التي تسبب انتقال المرض عبر الحقن مع توصية المجتمع بحسن التعامل مع المريض المتعايش، وخاصة أن المرض لا ينتقل بالتعاملات المباشرة ولا التنفس، وحضر الندوة لفيف من أساتذة الكلية وطلبة وطالبات الكلية.

"مريض الإيدز في المجتمع".. ندوة بعلوم المنوفية
"مريض الإيدز في المجتمع".. ندوة بعلوم المنوفية
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