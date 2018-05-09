"أوكتافيو تريب" يعلن ضخ استثمارات مكسيكية جديدة فى مصر

كشف "خوسيه أوكتافيو تريب" سفير المكسيك بالقاهرة عن ضخ استثمارات مكسيكية جديدة بمصر بلإنشاء مصنع لمنتجات البلاستيك بالإسكندرية، وسيتم الإعلان عنه خلال أيام، مضيفا أن بلاده ترغب فى الترويج لفرص الاستثمار والتجارة فى البلدين من خلال عقد شراكة بين القطاعى الخاص والحكومى فى البلدين.



جاء ذلك خلال لقاء السفير المكسيكى القاهرة بجمعية رجال الأعمال المصريين اليوم الأربعاء على رأس وفد ضم 5 شركات تعمل فى مجالات مختلفة منها تصدير اللحوم وأخرى متخصصة فى تصنيع الأنابيب الصلب لنقل الغاز والبترول بحضور باولو كارينو مدير عام هيئة مؤسسة برومكسيكو التابعة لوزارة الاقتصاد المكسيكية وعمر الجوهري نائب الرئيس التنفيذي للغرفة العربية المكسيكية للصناعة والتجارة والمهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال والمهندس علاء دياب رئيس لجنة الزراعة بالجمعية والمهندس حسن الشافعى عضو مجلس إدارة الجمعية ومحمد يوسف المدير التنفيذى للجمعية.



وأكد "تريب"، أن بلاده حرصت على إنشاء مجلس أعمال مشترك مع الجانب المصرى والبدء فى انطلاقة جديدة للعلاقات الاقتصادية والوصول بأرقام التجارة البينية والاستثمار إلى مستوى العلاقات الدبلوماسية التى تتمع بها البلدين، مضيفا أن السفارة تسعى لعقد سلسلة من الاجتماعات وورش عمل لمختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية والتجارية مع أعضاء جمعية رجال الأعمال بالتعاون مع الغرفة العربية للصناعة والتجارة المكسيكية خلال الفترة المقبلة بهدف الترويج لفرص الاستثمار وتعزيز التبادل التجارى.



وأشار السفير إلى أن زيارة الوفد المكسيكي رفيع المستوى لمصر ولقاءهم بأعضاء جمعية رجال الأعمال يأتى فى أطار الاحتفال بمرور 60 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مستعرضا تطور الاستثمارات المكسيكية فى مصر التى شملت عدد من المجالات فى مقدمتها التعاون مع الحكومة المصرية فى توريد 90% من انابيب حقل "ظهر" وشركة كبرى فى مجال انتاج الاسمنت بالاضافة إلى شركة متخصصة فى تصميم وإنشاء مدن ترفيهية للاطفال وغيرها من المجالات التى تعمل بها الشركات المكسيكية فى مصر.