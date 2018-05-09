"الأشقر": نسعى لإنشاء أجيال على قدر من المعرفة المرورية

أكد اللواء عصمت الأشقر، مساعد وزير الداخلية للمرور، أن المدينة المرورية تساعد على إنشاء أجيال على قدر من المعرفة وتفيد أسرهم وتنقل الثقافة بين زملائهم.



وأضاف اللواء عصمت الأشقر بسعى الوزارة الدائم إلى الحد من الحوادث أعلى الطرق والحفاظ على أرواح المواطنين، مشيدًا بمسابقة أفضل مدينة مرورية التى أظهرت مستوى عال من التطوير فى إيصال الرسائل للأطفال بطرق مختلفة وأساليب متطورة.



من جانبه أكد العميد أيمن الضبع بقطاع الشرطة المتخصصة، أن قانون المرور الجديد يحمل بين طياته إلزام وزارة التربية والتعليم بإضافة مادة مرورية، لترسيخ الثقافة المرورية في المدارس.