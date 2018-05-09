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الأربعاء 09/مايو/2018 - 01:24 م

"نيويورك تايمز": "ترامب" أطلع فرنسا على أسباب انسحابه

ترامب
ترامب
إسراء أحمد
dostor.org/2163217

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب أجرى اتصالًا مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون وأخبره أن الولايات المتحدة ستنسحب من الاتفاق النووي الإيراني، فيما وصف خطوة الرئيس السابق باراك أوباما بـ"المجنونة"، وأن الاتفاق هو أسوأ صفقة أبرمتها أمريكا على الإطلاق.

وكشفت الصحيفة عن تفاصيل المكالمة التي جرت بين "ترامب" و"ماكرون"، حيث أكد فيها الرئيس الأمريكي عزمه الانسحاب من الاتفاق قبل ساعات من الإعلان من الرسمي وإعادة فرض العقوبات القديمة مع عقوبات أخرى إضافية على إيران.

وتابعت أن "ماكرون" حاول إقناع "ترامب" بالعدول عن القرار، إلا أنه فشل، كما سبق وتوسل له عدد من زعماء أوروبا وعلى رأسهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، للعدول عن القرار والبقاء في الاتفاق ولكن دون جدوى.

وأضافت أن الاتفاق من الممكن أن ينهار بعد انسحاب الولايات المتحدة، وحذر المسئولون الأوروبيون "ترامب" من أن إيران قد تبدأ سباق التسلح النووي في الشرق الأوسط، من خلال إعادة تشغيل برنامج تخصيب اليورانيوم.

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