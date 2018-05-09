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مصر
الأربعاء 09/مايو/2018 - 01:24 م

وزير السياحة السورى: الإرهاب الإعلامى شوه البلاد

بشر رياض يازجى
بشر رياض يازجى
الدستور
dostor.org/2163215

قال بشر رياض يازجى، وزير السياحة السورى، نوفر جميع وسائل الأمن والأمان لجميع السياح، وأكد، أن الإرهاب الإعلامى شوة البلاد.

وأضاف، أنه يشكر مصر على استضافته ودعوته للجنة الشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية لهذا العام، والتى تنعقد فى شرم الشيخ.

وأعرب عن تقديره لمصر، وأحسن استقبالها، والاستضافة للشعب السوري الذى يقيم فى مصر ومنهم السائحين.

لافتا إلى، اعتماد بلاده على السياحة الداخلية حاليًا، نظرًا إلى الظروف الجارية فى سوريا.

وعقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة اجتماعًا مع نظيرها السورى لمناقشة سبل التعاون المشترك بين البلدين، بحضور اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، على هامش انعقاد اجتماع لجنة الشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية لهذا العام فى دورته الرابعة والأربعين والذي تستضيفه وزارة السياحة بمدينة شرم الشيخ خلال يومى 8 و9 مايو الجارى.

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