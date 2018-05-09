محافظ الغربية يفتتح معرض "أهلًا رمضان" بطنطا

افتتح اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، معرض "أهلًا رمضان 2018"، بجوار ديوان عام محافظة الغربية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بزيادة عدد المنافذ والمعارض الثابتة والمتحركة مع الاهتمام بالمناطق الأكثر احتياجًا.



ويأتي هذا المعرض بالتنسيق بين الأمن الغذائي بمحافظة الغربية وأسواق المنشاوي.



وتفقد محافظ الغربية أقسام المعرض الذي يضم كافة أنواع السلع الغذائية والتموينية واللحوم والأسماك، كما التقى مع المواطنين بالمعرض، للتأكد من جودة المنتجات ومناسبة أسعارها.



وخلال الافتتاح صرح محافظ الغربية بأنه سيتم توفير لحوم طازجة يتم ذبحها داخل محافظة الغربية من مزارع القوات المسلحة في الفترة القادمة بأسعار مناسبة، وعقب الافتتاح وجه محافظ الغربية بعرض أسعار المنتجات قبل التخفيض وأسعارها بعد التخفيض لتكون واضحة للمواطنين.



رافق المحافظ اللواء طلعت منصور، سكرتير عام محافظة الغربية، واللواء محمد هارون، مدير المشروعات الإنتاجية بالمحافظة.