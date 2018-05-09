تشكيل مجلس إدارة نادي أدب كفر صقر

نظمت نفيسة منصور، مدير مكتبة كفر صقر الثقافية بمحافظة الشرقية، اجتماعًا لأعضاء نادى أدب كفر صقر، لتشكيل مجلس إدارة النادى.



وأسفر الاجتماع عن تشكيل مجلس الإدارة الجديدة وتكون من: الدكتور رمضان على رمضان رئيسًا للنادى، الدكتور أحمد عيسى سكرتير للنادى، وكلا من الروائى خالد مجدى رضوان والدكتور محمد عيد والروائية سمر زكريا أعضاء لمجلس الإدارة.



وتقرر عقد الاجتماع الأسبوعي يوم الإثنين من كل أسبوع في الخامسة مساء، وذلك بحضور دولت جبر، مدير الإدارة الثقافية بفرع ثقافة الشرقية.



وقدمت الشاعرة أسماء فريد والشاعر محمد مناع أمسية شعرية، وألقى المسرحى خالد الجزار، كلمة عن المسرح، وأهميتة فى المجتمع.