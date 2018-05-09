مطار ميلانو يتيح أول خدمة طيران أوروبية منخفضة التكلفة فى مصر

أكد موقع "إي تربو نيوز" الأوروبية إن مطار "ميلانو بيرجامو" أمن وصول رحلات الشركة العربية للطيران إلى مصر، كما أنه افتتح أول خدمة أوروبية في مصر منخفضة التكلفة من قاعدتها في برج العرب.



وتابع أنه فى إطار التعاون بين المطار ومصر ستكون هناك رحلتان أسبوعيًا، حيث عاد المطار للظهور مرة أخرى بإرسال طائرات من الشرطة العربية للطيران شريكته إلى الدار البيضاء وبعد أربع سنوات من توقف العمل بها.



وأوضح أنه تم عقد اتفاق بين الشركة العربية للطيران وشركة مصر للطيران والخطوط الجوية العربية المغربية، بعد ربط ناقلهم بمطار برج العرب بشكل مباشر.



وأضاف أنه تم إطلاق أول خط مباشر بين الإسكندرية وميلانو عام 2011، وتعد الخدمة المصرية هي الوحيدة العربية في منطقة "ميلانو برجامو".