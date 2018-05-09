وزير الداخلية السعودى يرعى حفل تخرج 4682 طالبا من حرس الحدود

شهد الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل رئيس الإكاديمية العربية، أمس الثلاثاء، حفل تخرج دورات حرس الحدود التى أقامتها أكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية والبحرية تحت رعاية وبحضور صاحب عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية.



وبلغ عدد خريجي الدفعة الجديدة 4682 طالبا من حرس الحدود عقب إتمامهم للدورة الدولية "8"، وتدريب الطلاب على عمليات إنفاذ القانون في البحر التي استضافتها المملكة العربية السعودية بمشاركة 17 دولة من الدول الموقعة على تعديلات جدة لمدونة السلوك المتعلقة بمكافحة أعمال الجرائم المنظمة العابرة للحدود.



وشارك رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى في الاحتفال بوصفه رئيسا لإحدى أكبر الجامعات البحرية على مستوى العالم من حيث التعليم والتدريب والبحوث والاستشارات المتعلقة بالنقل البحري إلى جانب كونها أحد بيوت الخبرة العربية فى مجال النقل البحرى.



وأعرب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى عن سعادته بحضور ذلك الاحتفال إذ ثمن من الجهود التى توليها المملكة العربية السعودية في تأهيل الكوادر والعمل علي تطوير العنصر البشرى كأحد الركائز الأساسية من خلال التوجه نحو التنمية المستدامة.



واكد عبدالغفار أن الخريجين تسلحوا بجميع العلوم النظرية والتطبيقية والعملية والعسكرية والتدريبات الميدانية التي أهلتهم لنيل الشرف العمل مع بقية زملائهم في حرس الحدود.



ويأتي ذلك فيما التقى الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل رئيس الأكاديمة مع الفريق عواد بن عيد البلوى مدير عام حرس الحدود، لبحث سبل التعاون في مجال التدريب البحرى.