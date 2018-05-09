القاهرة : الأربعاء 09 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:54 ص

الأرصاد: ارتفاع تدريجى فى الحرارة اليوم.. والقاهرة 32 درجة
07:08 ص

تموين مطروح: طرح السلع الغذائية بتخفيضات 30% بمعارض «أهلا رمضان»
03:32 ص

عاجل.. انهيار منزل من 3 طوابق وإصابة 5 أشخاص فى أسيوط (صور)
01:17 ص

«الحب مثل إدمان الكحول».. علامات تدل على علاقة مريضة
09:52 م

سوريا تدين انسحاب ترامب من اتفاق إيران النووي
08:09 م

«فوكس نيوز»: «بنس» أبلغ الكونجرس خروج أمريكا من الاتفاق النووي
07:18 م

وصول نائب الرئيس الأمريكي إلى الكونجرس للإبلاغ بإلغاء الاتفاق النووي
06:55 م

3 سيناريوهات لانسحاب أمريكا من الاتفاق النووي الإيراني
06:50 م

السلطات اليونانية تقبض على 14 شخصًا بتهمة تمويل الإرهاب
06:30 م

فرنسا تنفي إبلاغها بانسحاب ترامب من الاتفاق النووي
11:00 م

في تاريخه البرلماني.. لماذا لم يقدم خالد محيي الدين أي استجوابات؟
09:55 م

فيديو.. الباز لـ"المصريين": لا تلتفتوا لأي متنطع يدعو للمصالحة مع الإخوان
عالم
الأربعاء 09/مايو/2018 - 01:23 م

وزير الداخلية السعودى يرعى حفل تخرج 4682 طالبا من حرس الحدود

الدكتور إسماعيل
الدكتور إسماعيل عبد الغفار
حسن كامل
dostor.org/2163209

شهد الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل رئيس الإكاديمية العربية، أمس الثلاثاء، حفل تخرج دورات حرس الحدود التى أقامتها أكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية والبحرية تحت رعاية وبحضور صاحب عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية.

وبلغ عدد خريجي الدفعة الجديدة 4682 طالبا من حرس الحدود عقب إتمامهم للدورة الدولية "8"، وتدريب الطلاب على عمليات إنفاذ القانون في البحر التي استضافتها المملكة العربية السعودية بمشاركة 17 دولة من الدول الموقعة على تعديلات جدة لمدونة السلوك المتعلقة بمكافحة أعمال الجرائم المنظمة العابرة للحدود.

وشارك رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى في الاحتفال بوصفه رئيسا لإحدى أكبر الجامعات البحرية على مستوى العالم من حيث التعليم والتدريب والبحوث والاستشارات المتعلقة بالنقل البحري إلى جانب كونها أحد بيوت الخبرة العربية فى مجال النقل البحرى.

وأعرب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى عن سعادته بحضور ذلك الاحتفال إذ ثمن من الجهود التى توليها المملكة العربية السعودية في تأهيل الكوادر والعمل علي تطوير العنصر البشرى كأحد الركائز الأساسية من خلال التوجه نحو التنمية المستدامة.

واكد عبدالغفار أن الخريجين تسلحوا بجميع العلوم النظرية والتطبيقية والعملية والعسكرية والتدريبات الميدانية التي أهلتهم لنيل الشرف العمل مع بقية زملائهم في حرس الحدود.

ويأتي ذلك فيما التقى الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل رئيس الأكاديمة مع الفريق عواد بن عيد البلوى مدير عام حرس الحدود، لبحث سبل التعاون في مجال التدريب البحرى.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 16 ساعة

سوريا تدين انسحاب ترامب من اتفاق إيران النووي

منذ حوالي 18 ساعة

«فوكس نيوز»: «بنس» أبلغ الكونجرس خروج أمريكا من الاتفاق النووي

منذ حوالي 19 ساعة

وصول نائب الرئيس الأمريكي إلى الكونجرس للإبلاغ بإلغاء الاتفاق النووي

منذ حوالي 19 ساعة

3 سيناريوهات لانسحاب أمريكا من الاتفاق النووي الإيراني

منذ حوالي 19 ساعة

السلطات اليونانية تقبض على 14 شخصًا بتهمة تمويل الإرهاب

منذ حوالي 20 ساعة

فرنسا تنفي إبلاغها بانسحاب ترامب من الاتفاق النووي

الآن

مقتل شخصين وإصابة 14 آخرين فى انفجار بالعاصمة السورية دمشق

تحقيقات "ولاية سيناء": طارق الزمر وفر تمويلًا للإرهابيين من خارج مصر

الدولار يوسع مكاسبه عقب تطورات اتفاق إيران النووى

"فوربس": السيسى ضمن أقوى 75 شخصية فى العالم

الأكثر قراءة

مصطفى قمر يعلن زواجه الثانى

مفاجأة.. الشمس ستبتلع الأرض

عاجل.. أحمد شوبير ينجو من حادث مرعب

مقتل طفلة علي يد صديقتها بـ"خرطوش" في الهرم

ألبومات الصور

"أوكتافيو تريب" يعلن ضخ استثمارات مكسيكية جديدة فى مصر

"هندسة أسيوط" تفتتح معملين بكوريا الجنوبية بـ120 ألف دولار

بالصور.. بدء فعاليات تكريم الروضات الحاصلة على جائزة أفضل مدينة مرورية

مليون جنيه لرصف طريق مقابر «دميره» بالدقهلية

نجم الساعة

الدستور في «مهرجان كان»: الأمن يحاصر السينما

الأكثر قراءة

مصطفى قمر يعلن زواجه الثانى

مفاجأة.. الشمس ستبتلع الأرض

عاجل.. أحمد شوبير ينجو من حادث مرعب

مقتل طفلة علي يد صديقتها بـ"خرطوش" في الهرم

كشكول

"الأعلى للجامعات" يُفند لـ"كشكول" موقف رئاسة جامعتي "بنها والفيوم" وجنوب الوادي

الكردي: نحرص على تسجيل تاريخ جامعة الإسكندرية منذ إنشاءها

انطلاق المؤتمر العلمي الأول لجراحة العظام بجامعة أسيوط

ختام فعاليات الأسبوع البيئي الثالث بجامعة المنيا.. غدا

"التعليم" تعلن موعد توزيع أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة

الأمصار

اليوم.. انطلاق الانتخابات العراقية في الخارج

زلزال بقوة 6.4 ريختر يضرب طاجيكستان

مصر: اكتشاف مقبرة كبير قادة جيوش رمسيس الثاني

قوات الاحتلال تعتقل 7 مواطنين من محافظتي قلقيلية وسلقيت

«الأثار السعودية عبر العصور» بالمتحف الوطني الياباني

مرايا الابداع

تلميذ يطرد الخوف بالنحت والذكاء الاصطناعي

ads
منوعات

اكتشاف كوكب جديد "صدفة"

تقديم السحور مجانًا في طائرة من دون طيار بدبي

مفاجأة.. الشمس ستبتلع الأرض

ولاد الكار

سالي عاطف: انتظروا إشراقة «الصّباح».. الإعلام أصبح مرتعًا لكل مَن «هب ودب».. ومعارضة النظام ليست غايتنا (حوار)

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

قريبًا.. عقار جديد للتخلص من إدمان الكحول

الدستور على فيسبوك