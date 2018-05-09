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الأربعاء 09/مايو/2018 - 01:22 م

الحكم فى طعن بديع وآخرين على إدراجهم بقوائم الإرهاب.. 26 سبتمبر

بديع
بديع
dostor.org/2163208

حجزت محكمة النقض، اليوم الأربعاء نظر الطعون المقدمة من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، و34 آخرين على قرار إدارجهم على قوائم الكيانات الإرهابية، فى قضية غرفة عمليات رابعة للحكم بجلسة 26 سبتمبر.

كانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار خفاجي، قد قضت في 8 مايو الماضى، بالسجن المؤبد لـ"بديع"، واثنين آخرين، والسجن المشدد لمدة 5 سنوات لـ15 آخرين، وبراءة 21 آخرين، فى جلسة إعادة محاكمة بديع و38 آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليات رابعة".

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