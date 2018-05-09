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الأربعاء 09/مايو/2018 - 01:22 م

"وفد أردني" يزور مركز إعداد القادة بـ"التنظيم والإدارة"

الدكتور خلف الهميسات
الدكتور خلف الهميسات
أميرة ممدوح
dostor.org/2163206

قام وفد من ديوان الخدمة المدنية الأردني برئاسة الدكتور خلف الهميسات، رئيس الديوان، بزيارة إلى مركز إعداد القادة التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك على هامش زيارته إلى القاهرة. 

واستمع الوفد الأردني، إلى شرح مفصل من القائمين على المركز عن دوره في إعداد القيادات الإدارية، لتولى الوظائف القيادية والإشرافية، وتنمية مهارات وقدرات العاملين للارتقاء بآدائهم الوظيفى، بالإضافة إلى خططه التدريبية في إطار التطورات الحديثة فى مجال الوظيفة العامة وماتتطلبه من استخدام أساليب وطرق وتقنيات حديثة فى آدائها حتى تتمكن من تلبية الاحتياجات المختلفة. 

كما اطلع الوفد على الجهود التي يبذلها المركز على صعيد تدريب الموفدين من الدول العربية  الشقيقة فضلًا عن خطة المركز في تنظيم المؤتمرات والندوات التي تتناول دراسة ومناقشة المشكلات المعاصرة التي تعترض طريق التنمية الإدارية. 

من جانبه، ثَمن رئيس الديوان الدكتور خلف الهميسات الدور الذي يقوم به الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من خلال المركز في عملية التدريب باعتباره أهم محاور تطوير العمل وأحد المداخل الأساسية لاعداد وتنمية الموارد البشرية، وتحسين مستوى آداء أعمالهم، ومن ثم الرقى بالمستوى العام للوحدات الإدارية التى يعملون بها.

وقال الهميسات، إن الفترة القادمة ستشهد آفاقًا أرحب من التعاون وتبادل الخبرات بين ديوان الخدمة المدنية الأردني، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مشيدًا بخطوات الإصلاح الإداري غير المسبوقة التي تشهدها الدولة المصرية. 

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