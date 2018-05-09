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الثقافة
الأربعاء 09/مايو/2018 - 12:06 م

صالون تغريد فياض الثقافي يناقش "التاريخ مرآة المستقبل"

صالون تغريد فياض
صالون تغريد فياض
جمال عاشور
dostor.org/2163002

يناقش صالون تغريد فياض الثقافي اللبناني، في الثالثة عصر الإثنين المقبل، بجلسته الحادية والعشرين، "التاريخ مرآة المستقبل"، بمقر الجمعية الأفريقية.

يحضر الصالون كل من الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء الأسبق، الدكتورة آمنه فزاع، رئيس نادي المرأة الأفريقية، ونائب رئيس الجمعية الأفريقية، الدكتور محمد حسن عبدالله، أستاذ النقد الأدبي بدار علوم جامعة الفيوم، الكاتبة لمياء مختار، التي يتم مناقشة روايتها «رتوش اللوحة» الناقد الأدبي الدكتور عزوز إسماعيل، والدكتورة سوزان التميمي، أستاذة الفن التشكيلي، وأحمد عزيز، باحث دكتوراه بآداب عين شمس في النقد الأدبي الحديث.

ويشارك نخب من قدامي المحاربين الذين شاركوا في تأريخ أحداث الاستبسال من أجل الوطن، وكوكبة من المفكرين والأدباء والمثقفين والإعلاميين، وأغاريد إبداعات كوكبة من الشعراء المتميزين.

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