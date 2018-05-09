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اقتصاد
الأربعاء 09/مايو/2018 - 12:02 م

"الشيخ" يشارك "العربية للتنمية" فى سلسلة الممارسات الإدارية

صالح الشيخ
صالح الشيخ
الدستور
dostor.org/2162992

شارك الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اليوم، باللقاء الأول للعام 2018 من سلسلة الممارسات الإدارية الناجحة الذي نظمته المنظمة العربية للتنمية الإدارية للتعريف بالتجارب الإدارية الناجحة في مجال استخدام التكنولوجيا والابتكار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من أجل تعميمها ونشرها والاستفادة منها في الدول العربية والمنعقد تحت رعاية وزيرة التخطيط المصرية على مدار يومي 9و10 مايو 2018.

وقال الشيخ إن استعراض التجارب الإدارية الناجحة من المخلصين من أبناء الوطن يعد نقطة ضوء في هذا الوقت تحديدا وسط ما تمر به المنطقة العربية حاليا، مشيرًا إلى انتهاج الحكومة المصرية لبرنامج إصلاحي على المستويين الاقتصادي والإداري.

وأضاف أن هذا النهج استطاع تحقيق مؤشرات إيجابية منذ البدء في تنفيذه كما تناول الشيخ الحديث حول الاستراتيجية الوطنية للإصلاح الإداري، التي تتناول خمسة محاور رئيسة وهي: الإصلاح المؤسسي، وبناء القدرات وذلك عبر الاستثمار في البشر، والإصلاح التشريعي، بناء قواعد البيانات والمعلومات، تحسين الخدمات العامة مؤكدا حرص وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على تنفيذ خطة الإصلاح الإداري بجميع مبادئها وعناصرها على الوجه الأمثل سعيا لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ممثلة في رؤية مصر 2030 وربطها بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

واستعرض رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عددا من البرامج والإجراءات التي نجحت وزارة التخطيط في تحقيقها في ظل الاستراتيجية الوطنية للإصلاح الإداري إذ ذكر منها برامج تدريب العاملين بالجهاز الإداري للدولة التي تهدف إلى النهوض بكفاءات وتعزيز قدرات الموظفين سعيا للنهوض بالجهاز الإداري.

وأشار "الشيخ" إلى استحداث إدارات جديدة تخدم الهدف ذاته فضلًا عن إقرار جائزة التميز الحكومي التي تخلق المنافسة بين المؤسسات الحكومية وبعضها.

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