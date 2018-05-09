الخارجية الأمريكية: ملتزمون بالتعاون مع كوريا الشمالية

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة ملتزمة بالتعاون مع كوريا الشمالية لتحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية.



وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أن هذه التصريحات جاءت خلال لقاء بومبيو مع رئيس إدارة الجبهة الموحدة المعنية بالعلاقات بين الكوريتين كيم يونج-تشول.



وكان بومبيو قد وصل إلى بيونج يانج في وقت سابق لمناقشة تفاصيل القمة الأمريكية-الكورية الشمالية.



وقال بومبيو "إننا في خصومة منذ عقود، والآن نأمل في إمكانية أن نعمل معًا لحل ذلك الصراع والتخلص من التهديدات التي يتعرض لها العالمـ وإتاحة جميع الفرص لبلدكم والتي يستحقها شعبكم عن جدارة".



من جانبه أعرب كيم عن وجود آمال كبيرة حيال اضطلاع الولايات المتحدة بدور كبير للغاية لإحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية، ورد بومبيو بأن واشنطن ملتزمة بالعمل مع بيونج يانج لتحقيق ذلك بالتحديد.



ويستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعقد قمة غير مسبوقة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون نهاية مايو الجاري أو أوائل يونيو المقبل.



وإلى جانب مناقشة تفاصيل القمة ومن بينها تحديد موعدها ومكانها، من المتوقع أن يعود بومبيو للولايات المتحدة بصحبة ثلاثة مواطنين أمريكيين محتجزين في كوريا الشمالية.