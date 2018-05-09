محامٍ يطالب البرلمان بتشريع قانون «القتل الرحيم» للمرضى

طالب عبد المجيد جابر، المحامي والناشط الحقوقي، بسن تشريع قانون القتل الرحيم داخل البرلمان، لوقف المعاناة والآلام المبرحة للمرضي مع الأمراض الميئوس من علاجهم منها، ومنع الابتزاز المالي من الأطباء والمستشفيات الخاصة لهم ولأهاليهم، رغم أن حالتهم متأخرة ولا فائدة مرجوة من علاجهم، شفقة بهم ولتخفيف معاناة أهل المريض.



وزعم جابر أنه لا يوجد نص ديني قرآني أو كنسي صريح يمنع من ذلك، وفقًا لما صرح لـ"الدستور"، مستطردًا: "إنما تفسيرات غير دقيقة لرجال الدين للكتب السماوية بفكرهم الضيق غير المستنير".



وواصل جابر هجومه ضد رجال الدين، واصفًا إياهم بأنهم غير مدركين للتطور العلمي الذي وصل إليه الغرب، وتحفظهم علي فكرة أن ليس من حق الانسان تقرير مصيره، قائلًا: "تفسير فيه الكثير من الغلو والتشدد لكون الإنسان مسؤولا عن تصرفاته كلها لذا منحنا الله العقل".



وأشار جابر إلى أن بلجيكا وهولندا يطبق بهما القتل الرحيم، ووضعتا ضوابط قانونية صارمة حيال ذلك، طالما كان بناء علي طلب المريض وإصابته بآلام لا تحتمل، وعدم وجود علاج بديل له.



واختتم جابر بأن قانون العقوبات المصري خالٍ من عقوبة للقتل الرحيم، وطالب مجلس النواب بعدم الاستجابة لضغوط رجال الدين والإنصات لصوت العلم والشفقة والرحمة للحالات الميئوس منها.