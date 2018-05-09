أرباح "إنترناشيونال بزنيس" ترتفع 18% فى 3 أشهر

كشفت القوائم المالية لشركة "إنترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية" خلال الربع الأول من 2018، ارتفاع أرباحها بنسبة 18% على أساس سنوي.



وأوضحت الشركة في بيان لها، اليوم الأربعاء، أنها حققت أرباحا بلغت 286.2 ألف جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 241.9 ألف جنيه في الفترة المقارنة من 2017.



وتراجعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 4.63 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 4.65 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2017.



يُشار إلى أن الشركة حققت أرباحًا خلال العام الماضي، بقيمة 1.52 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 1.54 مليون جنيه قبل عام.